Второй проект за день: Зеленский внес в Раду свой вариант закона об импичменте

Зеленский внес в Раду свой вариант закона об импичменте / Reuters

Президент Владимир Зеленский подал в Раду проект закона об импичменте. Это уже второй законопроект об особой процедуре отстранения президента от власти за день.

"Президент Зеленский, как и обещал в предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента от должности (импичмент). Обещание, которое было дано, оно выполнено", – рассказал в ходе сегодняшнего брифинга представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

Отметим, что советник Зеленского анонсировал внесение в Раду законопроекта об импичменте еще 21 мая.

Заодно Зеленский в очередной раз призвал Раду рассмотреть законопроект об отмене депутатской неприкосновенности: соответствующее обращение он передал вместе с законопроектом.

"И это было бы честно, если бы вместе мы эти два проекта провели – чтобы и президент имел свою процедуру отстранения его с поста, и Верховная Рада получила", – пояснил Стефанчук.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект от БПП об импичменте президента. Текст проекта возможного будущего закона и его детали пока не опубликованы.

Напомним, эксперт оценил возможность импичмента Зеленского. Есть как минимум три причины, которые могут стать основанием для досрочного прекращения полномочий нового президента.