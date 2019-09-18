Можно выпить и в перерыве: Разумков публично прижучил "слугу народа"

Анастасия Красносельская / скриншот из видео

Народный депутат от фракции Слуга народа Анастасия Красносельская попала в немилость спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова из-за кофе. Инцидент произошел во время заседания парламента в среду, 18 сентября.

Отмечается, что Красносельская является главой Комитета по вопросам антикоррупционной политики и должна была представить доклад по законопроекту "О внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде". Около 11:00 Разумков пригласил нардепа на трибуну, но Красносельской не оказалось в зале, поэтому спикер Рады попросил ее пригласить.

"Анастасия Олеговна, я думаю, что кофе можно выпить и в перерыве", - заявил Разумков, когда "слуга народа" походила к трибуне.

В свою очередь, нардеп извинились за свое опоздание, но во время выступления она запиналась и было видно, что народная избранница сильно нервничает.

Напомним, что 27 августа новая Верховная Рада Украины определились с главами парламентских комитетов.