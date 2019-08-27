В Верховной Раде выбрали глав всех комитетов - список

Дмитрий Разумков назвал руководителей парламентских комитетов.
27 августа, во вторник, в Верховной Раде Украины нового созыва определились с главами парламентских комитетов.
По результатам заседания подготовительной группы глава депутатской подготовительной группы и лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков объявил, кто возглавит парламентские комитеты:
- Комитет по вопросам аграрной и земельной политики - Николай Сольский ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносельская ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ - Андрей Герус ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность")
- Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина")
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный)
- Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР - Сергей Кальченко ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)
- Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - н/д (первый замглавы Юлия Клименко, "Голос")
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Даниил Гетманцев ("Слуга народа")
- Комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа")
Читайте такжеВ Слуге народа назвали кандидатов на места в президиуме Верховной РадыНапомним, ранее стало известно, кто может войти в Кабмин. Экс-нардеп Верховной Рады Сергей Лещенко на своем канале в Telegam cообщил, как могут распределиться портфели:
- Премьер-министр - Алексей Гончарук
- Министр финансов - Оксана Маркарова
- Министр экономики - Тимофей Милованов
- Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (в другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады)
- Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР)
- Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность собеседовался Вадим Ноздря)
- Министр охраны здоровья - Олег Петренко
- Генпрокурор - Руслан Рябошапка.