В Верховной Раде выбрали глав всех комитетов - список

27 августа 2019, 20:58

Дмитрий Разумков назвал руководителей парламентских комитетов.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков объявил глав комитетов Рады / скриншот

27 августа, во вторник, в Верховной Раде Украины нового созыва определились с главами парламентских комитетов.

По результатам заседания подготовительной группы глава депутатской подготовительной группы и лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков объявил, кто возглавит парламентские комитеты:

  • Комитет по вопросам аграрной и земельной политики - Николай Сольский ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносельская ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ - Андрей Герус ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность")
  • Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина")
  • Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный)
  • Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР - Сергей Кальченко ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)
  • Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - н/д (первый замглавы Юлия Клименко, "Голос")
  • Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Даниил Гетманцев ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа")

Читайте такжеВ Слуге народа назвали кандидатов на места в президиуме Верховной РадыНапомним, ранее стало известно, кто может войти в Кабмин. Экс-нардеп Верховной Рады Сергей Лещенко на своем канале в Telegam cообщил, как могут распределиться портфели:

  • Премьер-министр - Алексей Гончарук
  • Министр финансов - Оксана Маркарова
  • Министр экономики - Тимофей Милованов
  • Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (в другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады)
  • Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР)
  • Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность собеседовался Вадим Ноздря)
  • Министр охраны здоровья - Олег Петренко
  • Генпрокурор - Руслан Рябошапка. 
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Верховная Рада комитеты Дмитрий Разумков новости Украины
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