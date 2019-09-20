"Порошенки-геращенки влили в уши глупости": Разумков взъелся на "слуг народа" и заговорил о подставе - СМИ

Дмитрий Разумков отчитал "слуг народа" за провел законопроекта №1009 / УНИАН

После того, как Верховная Рада не поддержала во втором чтении и в целом законопроект о предоставлении разрешения НАБУ и ГБР на "прослушку", во фракции партии Слуга народа состоялся серьезный разговор.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в президентской фракции, утром 20 сентября спикер Дмитрий Разумков возмутился из-за провала голосования законопроекта №1009.

"Ссор не было. Дима давал фидбэк вчерашним событиям в Раде. Он злой, потому что считает, что его подставили", - отметил источник.

Читайте такжеТяжелая работа: "слуга народа" Устенко прилег отдохнуть в Раде. ФотоОтмечается, что не голосовать за законопроект №1009 нардепов от Слуги народа убедили коллеги от Европейской солидарности.

"Вам в уши влили порошенки-геращенки глупости. Вы доверяете чужим фракциям больше, чем своей", – пересказывают слова Разумкова депутаты.

По данным УП, под конец заседания фракция договорилась, что будет проводить дополнительное заседание перед каждым важным законопроектом, чтобы в зале не возникало конфузов.

Напомним, ранее Разумков публично выразил претензии к нардепу от Слуги народа.