Смерть "поправок Лозового": Зеленский хочет дать НАБУ и ГБР право на прослушку

Владимир Зеленский / president.gov.ua

В Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским внесен проект закона об изменениях в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№1009).

Законопроект предлагает отменить так называемые "правки Лозового", которые касались сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР) право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Читайте такжеСуд обязал НАБУ открыть дела против Порошенко и КлимкинаПрезидент также инициирует снятие нормы, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

В законе о НАБУ уточняются административные полномочия директора НАБУ, а также устанавливаются специальные положения для проведения конкурса на занятие поста негласных штатных сотрудников НАБУ.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и иные законодательные акты (№ 6232).

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Среди прочих при принятии закона была учтена поправка депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, благодаря которым была еще больше усилена защита прав подозреваемых и обвиняемых.