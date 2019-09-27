Спикер Разумков прокоментировал отставку Данилюка: видео

Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер украинского парламента IX созыва Дмитрий Разумков дал блиц- комментарий по поводу отставки секретаря СНБО Александра Данилюка.

Как сообщает Радио Свобода, Разумков узнал об уходе в отставку Данилюка благодаря новостей из Сети.

"Я не являюсь представителем СНБО. Я уверен, что он достаточно компетентно сможет ответить на любые вопросы, связанные со своей деятельностью", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом стал причиной отставки, в которую подал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка. Позднее украинские СМИ сообщили о том, что НАБУ заинтересовалось электронными декларациями Данилюка.