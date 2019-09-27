"Запахло уголовным делом": НАБУ заинтересовалось Данилюком – СМИ

Александр Данилюк / Reuters

В электронных декларациях Александра Данилюка были найдены нарушения Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Нарушения касаются деклараций Данилюка за 2015 и 2016 гг., сообщает Telegram-канал Ukrainiannewsinside.

"Между тем, пока все обсуждают отставку Секретаря СНБО Александра Данилюка, НАПК увидел нарушения в его декларациях 2015 и 2016 годы. Материалы ближайшее время направят в НАБУ и очень сильно пахнет уголовным делом по ст. 366-1 УК", - сказано в материале.

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Сумма нарушений Данилюка невелика, подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом стал причиной увольнения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.