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Секретарь СНБО Данилюк  подал в отставку - СМИ

27 сентября 2019, 11:32

Александр Данилюк якобы решил податься в дипломатию.

Данилюк
Александр Данилюк / Facebook.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, который ранее посетил Станицу Луганскую и проверил строительство нового моста, написал заявление об отставке. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США.

Как известно, Александр Данилюк занимает должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны с 28 мая 2019 года. Ранее Данилюк был министром финансов, в команде президента Владимира Зеленского он отвечал за финансовую и международную деятельность.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что официальный Киев никогда не пойдет на предоставление особого статуса для Донбасса. Также он высказался на тему того, возможна ли федерализация Украины.  

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