  1. Главная
  3. Украина

В СНБО рассказали, возможна ли федерализация Украины

24 сентября 2019, 13:35

Информацию по такой животрепещущей теме, как федерализация Украины, озвучил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Данилюк
Александр Данилюк / УНИАН

Украина есть и останется унитарным, а не федерализованным государством.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью испанскому изданию El Pais.

"Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через "особый статус" может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы. Это решение нашего народа, и мы не хотим, чтобы "особый статус" стал инструментом для давления на внутреннюю политику независимого государства", - рассказал он.

Напомним, ранее Данилюк озвучил "фундамент" переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. До этого секретарь СНБО поведал о том, как будет реорганизована главная украинская спецслужба − СБУ.
 

СНБО унитарное государство федерализация Александр Данилюк
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:18
"*банулась, соски показывает": Глюкоза бесстыже обнажилась в ванной
14:15
Гороскоп на 24 сентября 2019: кому бояться любовных авантюристов и ждать сюрпризов
14:06
Волкер озвучил честный и благородный план возврата Киевом Крыма и Донбасса
13:53
У Зеленского назвали кандидатов в новый состав Центризбиркома Фото Видео
13:40
"Не стоило рожать": Волочкова высказалась о раке Заворотнюк
13:37
Трамп заморозил финансовую поддержку Украины до разговора с Зеленским - СМИ
13:36
В Киевской школе медным купоросом отравились много детей: названа причина
13:35
В СНБО рассказали, возможна ли федерализация Украины
13:29
Олег Крот, управляющий партнер TECHIIA холдинг досье
13:26
Процедура импичмента: Зеленский наложил вето на закон о ВСК Видео
13:18
Архивное видео пьяной Леди Гаги выдают за новое Видео
12:54
"Небывалые холода": температура воздуха в Киеве резко упадет – синоптик Видео
12:50
Нардепа-ловеласа подловили на интимной переписке в Раде сразу с тремя девушками Видео
12:22
Зеленский рассказал, чего хочет добиться от встречи с Трампом
12:13
У Януковича заявили об отмене санкций ЕС Видео
12:09
На Генассамблею ООН не пустили членов российской делегации
12:08
Гармаш срочно госпитализирован: что случилось
11:50
"Пушилина уйдут": блогер назвал главного претендента на пост главаря "ДНР"
11:49
В стиле Иванки Трамп: какой наряд выбрала первая леди Украины для поездки в США Фото
11:46
Министр обороны сорвал покровы с разведения войск и перемирия в Донбассе
11:45
Жажда наживы: наследство Заворотнюк уже разделили
11:41
Юрий Лазебников, управляющий партнер TECHIIA холдинг досье
11:24
Разборки в Стокгольмском арбитраже: Нафтогаз насчитал Газпрому пеню на $257 млн Видео
11:22
"Уходить не собираюсь": заместитель Кличко опроверг информацию об отставке
11:20
В хмельницком аквапарке "траванулось" много детей: названа возможная причина
11:10
Конец бурления: в СНБО отказались вводить санкции против NewsOne и 112 Украина
10:55
Украина закупила в Чехии подержанные самоходные гаубицы на $1,5 млн
10:50
Зеленский - идеальный президент народа дилетантов мнение
10:34
Волкер рассказал, когда на Россию наконец-то подействуют санкции
10:34
В Киеве открыли первый в мире хостел в вагонах метро: цены и условия Фото
10:30
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 4 выпуск 3 сезон - 20-09-2019 Видео
10:25
"Сложно, подустал": Кошевой рассказал о "запаре" Зеленского на посту президента Видео
10:06
В США пояснили, почему затянули с реакцией российскую агрессию в Украине
10:00
Выбор матери: что было в 1 и 2 сериях сериала Видео
09:59
Принудительное установление морской границы: в РФ занервничали после угрозы Киева Видео
09:46
Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет мнение
09:30
"Вы наши лоббисты": Зеленский провел в США первую встречу Видео
09:04
"Хочется всех посадить": Чумак рассказал о расследовании Иловайской трагедии
08:57
В РФ назвали число жителей "ЛДНР", получивших российские паспорта Видео
08:42
Зеленский пошел по граблям Порошенко мнение
08:35
Эксперт рассказал о рисках вмешательства Украины в американские выборы
08:25
"Принудительная процедура": в Украине предложили установить морскую границу с РФ Видео
08:04
Назначение Богдана главой ОП: Верховный суд поставил точку
07:38
"Вы будете разочарованы": Трамп открестился от прессинга Зеленского
07:18
"Помешаны": астролог назвал самый капризный знак Зодиака
07:13
Остановить Северный поток-2: Трамп и Дуда нашли общее решение
07:03
Чем рискует Зеленский, отправляясь в гости к Трампу мнение
06:49
Макрон назвал возможную дату встречи лидеров "нормандской четверки"
06:45
Цезарь – самая стильная мужская стрижка 2019-2020, которая молодит - фото Фото Видео
06:31
Звезда Вечернего Квартала обнажила грудь и свела с ума поклонников Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять