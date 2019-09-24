В СНБО рассказали, возможна ли федерализация Украины

Александр Данилюк / УНИАН

Украина есть и останется унитарным, а не федерализованным государством.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью испанскому изданию El Pais.

"Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через "особый статус" может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы. Это решение нашего народа, и мы не хотим, чтобы "особый статус" стал инструментом для давления на внутреннюю политику независимого государства", - рассказал он.

Напомним, ранее Данилюк озвучил "фундамент" переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. До этого секретарь СНБО поведал о том, как будет реорганизована главная украинская спецслужба − СБУ.

