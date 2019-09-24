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В СНБО рассказали, пойдет ли Киев на особый статус для Донбасса

24 сентября 2019, 14:23

Информацию об особом статусе для Донбасса озвучил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Александр Данилюк
Александр Данилюк / Новое время

Официальный Киев никогда не пойдет на предоставление особого статуса для Донбасса.

С таким заявлением выступил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью испанскому изданию El Pais. 

"Украина является суверенным и унитарным государством. Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через "особый статус" может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы. Это решение нашего народа, и мы не хотим, чтобы "особый статус" стал инструментом для давления на внутреннюю политику независимого государства. Наш ответ на − нет. Это не пройдет", − заявил он.

Напомним, ранее Данилюк объяснил, заморозит ли Белый дом оказание военной помощи Украине. Позднее секретарь СНБО поведал, возможна ли федерализация Украины.  

СНБО особый статус война на Донбассе Александр Данилюк Украина
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