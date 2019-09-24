В СНБО рассказали, пойдет ли Киев на особый статус для Донбасса

Александр Данилюк / Новое время

Официальный Киев никогда не пойдет на предоставление особого статуса для Донбасса.

С таким заявлением выступил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью испанскому изданию El Pais.

"Украина является суверенным и унитарным государством. Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через "особый статус" может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы. Это решение нашего народа, и мы не хотим, чтобы "особый статус" стал инструментом для давления на внутреннюю политику независимого государства. Наш ответ на − нет. Это не пройдет", − заявил он.

Напомним, ранее Данилюк объяснил, заморозит ли Белый дом оказание военной помощи Украине. Позднее секретарь СНБО поведал, возможна ли федерализация Украины.