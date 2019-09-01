Секретарь СНБО объяснил, заморозит ли США военную помощь Украине

Александр Данилюк / сайт президента Украины

Секретарь СНБО Александр Данилюк уверен, что США вряд ли всерьез снизят военную финансовую помощь официальному Киеву, а наоборот, вполне возможно, что увеличат ее объем.

Именно так Данилюк прокомментировал муссируемую в СМИ информацию о том, что президент США Дональд Трамп поручил американским чиновникам снизить финансирование системы безопасности в Украине, сообщает Укринформ.

"Сейчас США анализируют эффективность своей военной финансовой помощи по всем сферам. Я думаю, что этот вопрос возник именно в этом контексте. Насколько военная поддержка Украины отвечает интересам США? Она в прямых интересах США. Поэтому я уверен, что эта поддержка не только сохранится, но мы можем говорить о ее увеличении", — заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что президент США Дональд Трамп планирует пересмотреть размеры оказания военной помощи Украины в размере 250 млн долларов США.