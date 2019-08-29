Деньги заморожены: Трамп пересмотрит военную помощь Украине – СМИ

Дональд Трамп / Фото: REUTERS

Выделение американской помощи Украине для развития системы безопасности будет пересмотрено, сообщил высокопоставленный чиновник в Администрации президента США ДональдаТрампа.

Помощь Вашингтона Украине в 2019 году в размере 250 млн долларов пересмотрят для того, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов, пишет издание Politico.

Отмечается, что такое решение последовало после участия Трампа в саммите G7, во время которого американский лидер "преуменьшал военное вторжение Москвы в Украину" и настаивал на возвращении России в G7.Читайте такжеТрамп поспорил с лидерами G7 из-за России - The Guardian

При этом в число союзников Трампа в вопросе пересмотра помощи Украине называют министра обороны Марка Эспера и советника по национальной безопасности Джона Болтона.

"Нам известно о том, что (Офис по вопросам управления и бюджета – ред.) задерживает финансирование Инициативы по содействию безопасности Украины", - заявил представитель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Эван Холландер.

Он добавил, что существуют серьезные опасения, что эти важные средства могут быть заморожены.

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Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.