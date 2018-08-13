Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год, в котором Украине положено 250 миллионов долларов

Трамп подписал бюджет, не внеся в него никаких изменений / Фото: Reuters

Глава США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Сенатом Национальный закон об оборонном бюджете США объемом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год (обыкновенно новый финансовый год начинается в США с 1 октября - "Главред").

Торжественная церемония подписания указа прошла 13 августа на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США, сообщает УНН.

Новый бюджет предусматривает увеличение армии на 16 тысяч человек и поднимает военным зарплату на 2,6%. Кроме того, в документе предусмотрена военная помощь Украине - 250 миллионов долларов - и антироссийские меры.

“С принятием нового бюджета мы увеличим размер и мощь нашей армии, создав тысячи мест для новобранцев... Мы заменим устаревшие танки, устаревшие самолеты и корабли самыми передовыми и смертоносными технологиями”, — подчеркнул президент.

В законе о бюджете предусмотрено, что 40 млрд долларов будут потрачены на обновление ВВС. Еще 65 млрд выделены на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности, которыми можно будет оснастить ракеты, запускаемые с подводных лодок.

Читайте такжеСенат США дал добро на выделение Украине $ 250 миллионовДемократы, конечно, возражали против этой статьи, предлагая обязать администрацию сначала представить доклады о мерах по обеспечению стратегической стабильности, однако республиканцам удалось сломить сопротивление оппонентов и обеспечить принятие этого пункта.

Напомним, на рассмотрение американского парламента внесен новый пакет санкций против России. Документ подготовлен сенаторами от Демократической и Республиканской партий.