Сенат разрешил странам-партнерам США покупать оружие у России

Сенат США одобрил изменения в законодательстве, которые дадут президенту возможность не накладывать санкции на те страны, которые хотят установить дружеские и союзнические отношения с Вашингтоном, но покупают при этом оружие в РФ.

Ранее такое же решение утвердила Палата представителей, теперь этот документ ожидает подписи президента Дональда Трампа. В Сенате за соответствующее решение проголосовали 87 сенаторов, против были 10 человек, пишет RFE/RL.

Изменения были инициированы запросом министра обороны США Джеймса Мэттиса. который обратился к Конгрессу с просьбой освободить некоторые страны от санкций. Обращаясь к председателю сенатского комитета по вопросам вооружений Джону Маккейну, Мэттис заявил, что Россия должна заплатить за свою "агрессивное, дестабилизирующее поведение", но наказания не должны касаться стран, с которыми Вашингтон хочет наладить дружеские и союзнические связи.

Также Мэттис заявил о полезности данного шага для США в сфере установления более тесных безопасностных отношений со странами-партнерами. Впрочем, многие сенаторы попытались сопротивляться инициативе - в частности, воремя обсуждения законопроекта сенатор-демократ Роберт Менендес заявил, что он обеспокоен тем, что это решение подорвет усилия США по наказанию России за ее агрессивные действия.

Согласно действующего ныне законодательства относительно санкций против России, любая страна, которая покупает оружие в российских предприятий, пребывающих под санкциями, рискует подвергнуться санкциям со стороны Соединенных Штатов. Примером подобного стала Турция - после неоднократных угроз из-за покупки у РФ партии СЗРК С-400 "Триумф" Сенат заморозил поставки Турции истребителей F-35; Турция успела получить лишь 2 самолета из 116. Под санкциями могла оказаться и Индия, традиционно закупающая у РФ вооружения.

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Напомним, на рассмотрение американского парламента внесен новый пакет санкций против России. Документ подготовлен сенаторами от Демократической и Республиканской партий.