Рискуя здоровьем и жизнью: Данилюк проверил мост в Станице Луганской

Секретарь СНБО рассказал, когда должы завершить строительство моста.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк посетил Станицу Луганскую, где проверил строительство нового моста. Во время визита чиновник заслушал информацию о разведении войск, обсудил подготовку воинских частей к зиме, а также планы по усилению обороноспособности страны.
"Ежедневно более 10 тысяч человек переходят этот мост, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки", - передает слова Данилюка пресс-служба СНБО.
Кроме того, чиновник посетил город Золотое.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил восстановление разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.