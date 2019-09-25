Рискуя здоровьем и жизнью: Данилюк проверил мост в Станице Луганской

Мост в Станице Луганской / rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк посетил Станицу Луганскую, где проверил строительство нового моста. Во время визита чиновник заслушал информацию о разведении войск, обсудил подготовку воинских частей к зиме, а также планы по усилению обороноспособности страны.

"Ежедневно более 10 тысяч человек переходят этот мост, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки", - передает слова Данилюка пресс-служба СНБО.

Кроме того, чиновник посетил город Золотое.