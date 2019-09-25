Зеленский встретился с Меркель и обсудил подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки"

Зеленский и Меркель встретились на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский сообщил Меркель о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

В свою очередь, канцлер Германии подчеркнула неизменность поддержки со стороны ФРГ усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны, а также отметила важность тщательной подготовки встречи в нормандском формате для достижения эффективных результатов.

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Напомним, на днях глава украинского МИД Вадим Пристайко обговорил со своим немецким коллегой Хайко Маасом проведение переговоров в нормандском формате. Также сообщалось, что представители фракции Слуга народа предложили новый вариант урегулирования конфликта на Донбассе. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, заявил, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в течение ближайших недель.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в США провел краткие переговоры с главой Министерства внутренних дел России Сергеем Лавровым.