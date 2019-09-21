Встреча Зеленского, Меркель, Макрона и Путина: Украина устами Пристайко попыталась "оживить мертвеца"

Украина и Германия пытаются реанимировать нормандский формат / Reuters

Глава украинского МИД Вадим Пристайко, который ранее пролил свет на ситуацию с "формулой Штайнмайера", обговорил со своим немецким коллегой Хайко Маасом проведение переговоров в нормандском формате, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter в пятницу, 20 сентября.

По информации, это уже второй телефонный разговор за последние два дня.

Также стало известно, что оба раза переговоры касались встречи лидеров нормандской четверки Ангелы Меркель, Владимира Путина, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

"Уже вторая телефонная беседа министров иностранных дел Вадима Пристайко и Хайко Мааса за последние два дня! С помощью наших немецких друзей глава МИД Украины всеми силами пытается сдвинуть с мертвой точки нормандский процесс", – написал дипломат.

Читайте также"Нормандская четверка" перенесла встречу и "Минск-3" подписан не будет - ПристайкоНапомним, ранее Вадим Пристайко рассказал о сорвавшейся встречи "нормандской четверки". "Президент Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера. К сожалению, Российская Федерация в этот раз не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече", - заявил дипломат.

При этом он заверил, что согласование сроков встречи продолжится.

"Мы в ближайшее время планируем повтор этого подхода - найти время для всех четырех лидеров. Я сегодня для этого буду общаться с министром иностранных дел Германии", - подытожил Пристайко.