РФ не смогла: Пристайко рассказал о сорвавшейся встречи "нормандской четверки"

Вадим Пристайко / УНИАН

Встреча лидеров стран "нормандского формата" была запланирована на текущую неделю, но она не состоялась из-за России. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, передает УНИАН.

"Президент Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера. К сожалению, Российская Федерация в этот раз не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече", - заявил дипломат.

При этом он заверил, что согласование сроков встречи продолжится.

"Мы в ближайшее время планируем повтор этого подхода - найти время для всех четырех лидеров. Я сегодня для этого буду общаться с министром иностранных дел Германии", - подытожил Пристайко.

Напомним, что ранее глава украинского МИД заявил, что еще 2 сентября согласился реализовывать так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе.