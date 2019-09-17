В РФ ускорили выдачу паспортов жителям Донбасса перед встречей "нормандской четверки"

В РФ ускорили выдачу паспортов жителям Донбасса / YConsult

Власти России ускорили выдачу паспортов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

На такой шаг Кремль решился перед проведением встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия).

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ принимает меры для ускорения т.н. паспортизация населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В частности, с 1 октября этого года в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке.

"Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме того, таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации Минских соглашений и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины", - сказано в сообщении.