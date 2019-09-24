Макрон назвал возможную дату встречи лидеров "нормандской четверки"

Эммануэль Макрон / Фото Reuters

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в течение ближайших недель. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

"В ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться встреча в нормандском формате, передает российский Интерфакс.

Напомним, на днях глава украинского МИД Вадим Пристайко обговорил со своим немецким коллегой Хайко Маасом проведение переговоров в нормандском формате. Также сообщалось, что представители фракции Слуга народа предложили новый вариант урегулирования конфликта на Донбассе.

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Помощник президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных, заявлял, что на Банковой изучают возможность подписания масштабного международного договора относительно мира на Донбассе. По его словам, в команде президента рассчитывают, что международный договор подпишут все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай. Документ должен зафиксировать "на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность".