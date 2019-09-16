"Путинский пуделек" увидел сговор Трампа и Зеленского против Меркель и Макрона

Зеленский пытается переиграть Макрона и Меркель / Reuters

Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов, которого в соцсетях называют "путинским пудельком", убежден, что президент Украины Владимир Зеленский пытается впечатлить и заручиться поддержкой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы получить дополнительный вес в переговорах со склонными к компромиссам Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

По мнению журналиста, прежде, чем состоится встреча лидеров нормандской четверки в октябре, президент Владимир Зеленский проведет рандеву с главой Белого Дома Дональдом Трампом.

Более того, согласно инсайду Венедиктова, переговоры Трампа и Зеленского должны состояться уже 24 сентября.

В то же время, по словам Венедиктова, Трамп вполне готов стать посредником в переговорах "нормандской четверки", что как раз устраивает Зеленского. Осталось только понять, чью сторону в итоге займет президент США, пишет Российский Диалог.

Читайте такжеВ США рассказали, когда присоединятся к нормандскому форматуНапомним, ранее сообщалось, "нормандская четверка" перенесла встречу и "Минск-3" подписан не будет. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, лидер Франции Эммануэль Макрон и глава украинского государства Владимир Зеленский на ближайшей встрече в "нормандском формате" не планируют подписывать никакие документы, категорично заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Новых бумаг нет - их нет. Их на самом деле никто и не производит. Мы в течение многих лет не можем даже начать выполнять третий, четвертый пункты и т.д. Минских договоренностей", - сказал глава украинского МИД.

Также ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что Франция и Германия, которые выступают посредниками в переговорах между Украиной и Россией, будут подталкивать президента Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов в районах, которые контролируют российские вооруженные формирования, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.

При этом второй украинский президент подчеркнул, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году.

"Давайте соблюдать минские договоренности", - лаконично заявил Кучма.

По мнению Кучмы прежде, чем проводить выборы в оккупированных районах, Россия должна отозвать боевиков и вернуть украинским войскам контроль над границей.