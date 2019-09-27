Отставка секретаря СНБО: у Данилюка рассказали о конфликте с Богданом

Конфликт между Богданом и Данилюком продолжается уже несколько месяцев.
Конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом стал причиной увольнения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.
Как рассказал источник Украинской правды в окружении секретаря СНБО, конфликт между Богданом и Данилюком продолжается уже несколько месяцев.
Источник пояснил, что Данилюк не смирился с методами управления "в стиле Богдана".
В свою очередь в Офисе президент заявили о малоэффективности работы Данилюка.
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"Он никакой и плетет интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно", - рассказал источник в ОП.
Напомним, ранее сообщалось о том, что отставка Данилюка будет рассмотрена главой государства после возвращения в Киев.