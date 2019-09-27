Отставка Данилюка: у Зеленского разъяснили ситуацию

Александр Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО, сообщили у Владимира Зеленского / Reuters

Александр Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны перед началом сентябрьского рабочего визита президента Владимира Зеленского в США.

Отставка Данилюка будет рассмотрена главой государства после возвращения в Киев, сообщил Офис президента в Telegram.

В то же время у Зеленского не уточнили причины отставки.

"…соответствующее заявление (об отставке - Ред.) Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН…", - отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что Александр Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО. Журналисты выяснили, что чиновник намерен стать послом Украины в Великобритании или в США.