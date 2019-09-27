Данилюк хлопнул дверью из-за обиды: Зеленский не прокатил его в Америку – источник

Данилюк подал в отставку из-за обиды на Зеленского / Reuters

Глава украинского государства Владимир Зеленский, который ранее встретился с генсеком ООН, лично удалил фамилию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка из списка официальной делегации для визита в США.

Именно это стало соломинкой, которая переломила спину верблюду – после этого Данилюк и решил написать заявление об увольнении, сообщает УП со ссылкой на источник в Офисе президента.

К слову, ранее источник УП в окружении секретаря СНБО рассказал, конфликт между Богданом и Данилюком продолжается уже несколько месяцев.

Источник пояснил, что Данилюк не смирился с методами управления "в стиле Богдана".

В свою очередь, в Офисе президент заявили о малоэффективности работы Данилюка.

"Он никакой и плетет интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно", - рассказал источник в ОП.

Читайте такжеОтставка Данилюка: у Зеленского разъяснили ситуациюНапомним, ранее сообщалось, НАБУ заинтересовалось Александром Данилюком. В электронных декларациях Александра Данилюка были найдены нарушения Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Нарушения касаются деклараций Данилюка за 2015 и 2016 гг., сообщил Telegram-канал Ukrainiannewsinside.

"Между тем, пока все обсуждают отставку Секретаря СНБО Александра Данилюка, НАПК увидел нарушения в его декларациях 2015 и 2016 годы. Материалы ближайшее время направят в НАБУ и очень сильно пахнет уголовным делом по ст. 366-1 УК", - сказано в материале.