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Зеленский встретился с генсеком ООН: о чем говорили

27 сентября 2019, 07:20

Владимир Зеленский поблагодарил Антониу Гутерриша за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

Зеленский, Гуттериш
Зеленский встретился с Гуттеришем / Фото пресс-службы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел последнюю встречу в рамках программы своего визита в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН.

Как сообщает пресс-служба ОП, Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Они встретились на 38-м этаже здания секретариата штаб-квартиры ООН, где расположен кабинет генсека. Украинский гарант поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии, передает пресс-служба главы государства.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, Владимир Зеленский встретился на полях Генассамблеи  ООН с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.  Генсек НАТО назвал сроки членства Украины в НАТО.

США ООН Владимир Зеленский Антониу Гутерриш новости Украины
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