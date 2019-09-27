Украина в НАТО: Столтенберг назвал сроки

Зеленский пообщался со Столтенбергом / Фото t.me/V_Zelenskiy_official/66

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что рано или поздно Украина станет членом Альянса, однако для этого нашей стране нужно провести ряд реформ. Об этом генсек сказал во время своего выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Столтенберг подтвердил, что президент Владимир Зеленский затронул тему членства Украины в НАТО во время встречи с ним на полях Генеральной ассамблеи ООН пару дней назад. Генсек напомнил, что любая страна, желающая вступить в Альянс, обязана выполнить определенные условия и соответствовать конкретным стандартам. В связи с этим Столтенберг посоветовал Украине сосредоточиться на реформах, на модернизации и укреплении украинских институтов обороны и безопасности, борьбе с коррупцией, передает РБК-Украина.

"Не мне решать, когда они будут готовы, но я приветствуют то, что правительство Украины ясно заявило о том, что сосредоточит свое внимание именно на этих реформах", - отметил Столтенберг.

"Мы работаем с Украиной, и я надеюсь на то, что когда-нибудь мы будем приветствовать ее в нашем составе", - резюмировал генсек НАТО.

Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Решение поддержали 334 народных депутата.

19 февраля пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.