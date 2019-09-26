Не заслуживает доверия: в НАТО резко ответили Путину насчет ракет

В Альянсе напомнили, что Кремль уже развернул на своей территории ракеты.
Североатлантический альянс не согласился с предложением Российской Федерации по поводу запрета на размещение ракет средней и малой дальности. По словам спикера НАТО Оаны Лунгеску, данная инициатива РФ "не заслуживает доверия".
По данным Deutsche Welle, в Альянсе вступили против введения моратория на развертывание ракет в Европе и других регионах.
Кроме того, Лунгеску напомнила, что Кремль уже развернул на своей территории ракеты 9М729 – по классификации НАТО SSC-8, с чем не согласен Альянс. По словам спикера НАТО, для переговоров на тему ракет средней и малой дальности Москва должна уничтожить ракеты и этот факт должен быть проверен и подтвержден.
Напомним, что президент России Владимир Путин направил странам-членам НАТО послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности.