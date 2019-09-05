Назло Путину: Штаты намерены испытать запрещенную ДРСМД ракету

В США запланированы ракетные испытания / Фото Reuters

В начале 2020-х годов Соединенные Штаты Америки планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой.

Как заявил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти, ракеты PrSM, если их перепрограммировать, смогут по своей дальности выходить за рамки ДРСМД. Также он отметил, что это касается и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой, передает Defence News.

"Все это возможно сделать в самом ближайшем будущем. Все это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов", – сказал Маккарти.

Кроме того, военные намерены до конца текущего года провести испытание ранее запрещенной договором РСМД баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер. При этом он отказался уточнить, о какой именно ракете идет речь.

Читайте также"Смерть" ракетного договора: США и Россия официально подтвердили выход из ДРСМДНапомним, в конце августа руководство Минобороны США (Пентагона) опубликовало видеоролик с испытаний крылатой ракеты, которая впрямую входит в противоречие с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По данным американских военных, пуск произошел 18 августа на острове Сан-Николас в штата Калифорния.

В Пентагоне заявили о том, что ракета поразила цель, пролетев более полутысячи километров полета, в то время как договор прямо запрещал испытание ракет с дальностью 5,5 тысячи километров.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности.