В пику Кремлю: Пентагон выложил в Сеть видео испытаний новейшей ракеты

Ракета / скриншот из видео

Руководство Минобороны США (Пентагона) опубликовал видеоролик с испытаний крылатой ракеты, которая впрямую входит в противоречие с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По данным американских военных, пуск произошел 18 августа на острове Сан-Николас в штата Калифорния.

Далее, в Пентагоне заявили о том, что ракета поразила цель, пролетев более полутысячи километров полета, в то время как договор прямо запрещал испытание ракет с дальностью 5,5 тысячи километров.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, как поступят члены Альянса после разрыва Кремлем ракетного договора. До этого президент Владимир Путин рассказал, как РФ поступит после разрыва ракетного договора с США.

