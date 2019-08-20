В пику Кремлю: Пентагон выложил в Сеть видео испытаний новейшей ракеты

Кажется, что новая гонка вооружений между США и Россией не просто не за горами, а уже стоит на пороге.
Руководство Минобороны США (Пентагона) опубликовал видеоролик с испытаний крылатой ракеты, которая впрямую входит в противоречие с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По данным американских военных, пуск произошел 18 августа на острове Сан-Николас в штата Калифорния.
Далее, в Пентагоне заявили о том, что ракета поразила цель, пролетев более полутысячи километров полета, в то время как договор прямо запрещал испытание ракет с дальностью 5,5 тысячи километров.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, как поступят члены Альянса после разрыва Кремлем ракетного договора. До этого президент Владимир Путин рассказал, как РФ поступит после разрыва ракетного договора с США.