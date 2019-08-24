Гонка вооружений: разочарованный Путин припугнул мир новыми ракетами

Владимир Путин припугнул мир новыми ракетами / Reuters

Россия будет разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности, заявил Владимир Путин.

"Россия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор, пока в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - сказал Путин.

Президент России также подчеркнул, что разочарован испытанием в США ракеты, которая прежде была запрещена ДРСМД, ее разработка началась задолго до выхода Вашингтона из этого договора.

"Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности", - высказался Путин.

При этом российский глава обратил внимание и на то, что США слишком быстро испытали запрещенную ракетным договором ракету.

"В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над ее приземлением, а это морская ракета, началась задолго до того, как [начался] поиск поводов для выхода из договора", - резюмировал Путин, передает ТАСС.

Читайте такжеТурчинов припугнул РФ: украинские ракеты за минуты снесут Крымский мостНапомним, ранее руководство Минобороны США (Пентагона) опубликовал видеоролик с испытаний крылатой ракеты, которая впрямую входит в противоречие с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По данным американских военных, пуск произошел 18 августа на острове Сан-Николас в штата Калифорния.

В Пентагоне заявили о том, что ракета поразила цель, пролетев более полутысячи километров полета, в то время как договор прямо запрещал испытание ракет с дальностью 5,5 тысячи километров.

Также ранее канцлер Германии Ангела Меркель высказала убеждение, что Москва виновна в расторжении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила договор о РСМД и таким образом подала повод для окончания этого договора. Таким образом, была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире. Мы будем прилагать все усилия, совместно с нашими партнерами в НАТО, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этим в следующие годы", - сказала Меркель.