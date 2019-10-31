В Кремле прояснили вопрос с датой встречи "Нормандской четверки"

Дмитрий Песков / Reuters

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, опроверг ранее растиражированные СМИ сообщения о достигнутом между странами "нормандской четверки" консенсусе по поводу возможности проведения встречи на высшем уровне до конца ноября.

"Никакого понимания нет, это пустое сообщение", - заявил он в четверг, 31 октября.

Официально в состав "Нормандской четверки" по урегулированию военного конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция, Россия.

Напомним, ранее ключевые условия встречи в Нормандском формате озвучил президент Украины Владимир Зеленский.