"Надеемся, что Зеленский заставит": Песков назвал важное условие для нормандских переговоров

Кремль устами Пескова прокомментировал поездку Зеленского в Золотое / Фото: Вести.ру

В Кремле внимательно следили за ходом визита президента Украины в посёлок Золотое Луганской области, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который ранее назвал очередную помеху для встречи Ангелы Меркель, Владимира Путина, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона в рамках нормандского формата.

"Некоторые диалоги, которые имели место, они во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем. Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составной частью подготовки к проведению саммита (нормандской четверки – ред.)", - высказался Песков.

Читайте также"Пошли на хер и не пудрите мозги": у Путина обвинили Украину в срыве встречи нормандской четверкиНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский после двухдневной поездки в Золотое Луганской области на линии разграничения и разведения сил и средств заявил, что ему важно было услышать украинцев, которые ждут мира.

"Провел два дня в Золотом. Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - говорится в сообщении официального канала президента Украины.

Также ранее один из участников блокады разведения сил на Донбассе, ветеран полка Азов Денис (позывной Янтарь), который до этого общался с президентом Владимиром Зеленским, рассказал о дальнейших планах своих побратимов.

По его словам, он вместе с другими участниками акции не собираются покидать поселок Золотое-4.

"Не знаю, какой у него [Зеленского] дальше план, но мы будем оставаться тут дальше пока будет угроза бессмысленного разведения и утраты территории Украины", — заявил ветеран АТО.