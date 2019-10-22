Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: Песков назвал очередную помеху

Песков назвал помеху для встречи Меркель, Макрона, Путина и Зеленского / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который ранее обалдел от требования Киева распустить "ЛНР" и "ДНР", заявил, что процесс подготовки встречи Ангелы Меркель, Владимира Путина, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона в рамках нормандского формата осложнился новыми подходами и запросами "одной из сторон".

При этом Песков уточнил, что в настоящее время никаких конкретных сроков саммита нет.

По его словам, это связано с тем, что сначала необходимо подготовиться к встрече. Однако сейчас подготовка затягивается, потому что запросная позиция одной из сторон постоянно меняется.

"Нормандскому формату "сейчас тяжело", — подчеркнул Песков.

О какой именно из сторон формата идет речь, он не уточнил, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Россия пытается ослабить Украину в преддверии встречи лидеров нормандской четверки.

"В любых переговорах ты всегда хочешь, чтобы партнер вошел в эти переговоры с наиболее ослабленной позицией, чтобы у тебя было больше шансов укрепить свои позиции. Несомненно, та возня, которую мы видим вокруг нормандского формата со стороны РФ, – это попытка ослабить Украину, создать еще больше проблем президенту Зеленскому перед тем, как они соберутся в нормандском формате", – особо отметил Кулеба.

Также ранее сообщалось, дата встречи в "нормандском формате" до сих пор не согласована. При этом в Кремле заявили, что не видят особого движения по подготовке саммита.

По словам помощника президента Российской Федерации по международным делам Юрия Ушакова, Москва очень обеспокоена ситуацией, сложившейся после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Сейчас, я бы так сказал: особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах нормандского формата не наблюдается, хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется", - заявил Ушаков.