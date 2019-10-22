Ослабить Украину и добавить проблем Зеленскому: Кулеба объяснил возню России вокруг нормандской встречи

Дмитрий Кулеба объяснил возню России вокруг нормандских переговоров / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Россия пытается ослабить Украину в преддверии встречи лидеров нормандской четверки, убежден вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который ранее рассказал, когда Путин приедет в Украину.

"В любых переговорах ты всегда хочешь, чтобы партнер вошел в эти переговоры с наиболее ослабленной позицией, чтобы у тебя было больше шансов укрепить свои позиции. Несомненно, та возня, которую мы видим вокруг нормандского формата со стороны РФ, – это попытка ослабить Украину, создать еще больше проблем президенту Зеленскому перед тем, как они соберутся в нормандском формате", – особо отметил Кулеба.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы защитить территориальную целостность страны.

"Для России сейчас очень важно либо встроить оккупированные территории в некоем супер-особом статусе с экстра-правами в Украину, но там ключевое право, которое они хотят – условное право вето. Либо, если это не будет получаться, а пока это не получается, усилия будут направлены на то, чтобы сама эта тема реинтеграции приводила к как можно большему хаосу, дискуссиям, эмоциям внутри страны, чтобы страна сама себя изнутри начала уничтожать", – высказался вице-премьер-министр в эфире телеканала ATR.

Читайте такжеМакрон позвонил Путину по поводу Нормандского формата: детали разговораНапомним, дата встречи в "нормандском формате" до сих пор не согласована. При этом в Кремле заявили, что не видят особого движения по подготовке саммита.

По словам помощника президента Российской Федерации по международным делам Юрия Ушакова, Москва очень обеспокоена ситуацией, сложившейся после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Сейчас, я бы так сказал: особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах нормандского формата не наблюдается, хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется", - заявил Ушаков