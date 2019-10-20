Кулеба рассказал, когда Путин приедет в Украину

Кулеба уточнил, когда Путин приедет в Украину / Reuters

Отказаться от идеи возвращения Крыма – настоящая государственная измена, предусмотренная Уголовным кодексом, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который ранее отметил, что Россия и впредь будет мешать Украине в развитии.

"Для меня победа состоит из трех элементов. Первый – деоккупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины. ... Второй шаг, безусловно, деоккупация и возвращение Крыма", – сказал Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что третьим элементом победы должен стать визит президента России в Украину.

По его словам, "это тогда уже можно будет открывать путь от официального мира к реальному примирению между народами Украины и России".

"Когда-то, я уверен, этот момент наступит, российский президент приедет в Украину и склонит голову перед монументом героям АТО или ООС, как она сейчас называется",– высказался вице-премьер.

В то же время Кулеба отметил, что президент Владимир Зеленский имеет "очень четкую картину того, куда и как мы движемся".

По его словам, "все усилия направлены на деоккупацию и реинтеграцию Донбасса".

"Президент выполняет то обещание, которые он дал украинскому народу на выборах, что он прекратит войну. В то же время мы все реалисты и понимаем, что здесь мало одного желания Украины прекратить войну, здесь нужно еще и желание России", – высказался Кулеба, передает "Радио Свобода".

Читайте такжеЧаще пить виски: Кулеба дал рецепт интеграции Украины в НАТОНапомним, ранее сообщалось, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель говорили об имплементации "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе в законодательство Украины.

Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны, говорится на сайте Кремля.

По его данным, Меркель и Путин договорились, что работа по подготовке очередной встречи в нормандском формате - Украина, Россия, Германия, Франция - будет продолжиться по линии помощников лидеров стран и руководства внешнеполитических ведомств.