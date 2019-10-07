Россия и впредь будет мешать Украине в развитии - Кулеба

Кулеба убежден, что соглашения с Россией и мир - это разные вещи / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Достижение договоренностей по урегулированию ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не стоит расценивать как установление мира с Россией, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, который ранее обьяснил, как Украине стать членом ЕС.

"Останется Крым, агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, незаконной. Донбасс, соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи", - сказал Кулеба на встрече с бизнес-сообществом в понедельник, 7 октября.

По словам Кулебы, в этом вопросе украинцы должны быть реалистами и четко осознавать, что Россия и впредь будет пытаться мешать Украине в развитии.

"Стратегическая цель России - разворот Украины, наша стратегическая цель - продолжение курса. Это как ваши конкуренты, их цель задавить вас на рынке, но это не значит, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить, окей, задавили, так задавили. Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричные ", - сказал Кулеба, передает Укринформ.

Читайте также"Мы движемся в ЕС, а ЕС должен идти к нам": Кулеба громогласно озвучил курс УкраиныНапомним, ранее Дмитрий Кулеба дал рецепт интеграции Украины в НАТО. Нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски со своими коллегами из стран НАТО, чем другие алкогольные напитки с коллегами из стран за пределами Альянса", - подчеркнул Кулеба. Вице-премьер также считает, что, двигаясь к членству в НАТО, Украине прежде всего нужно укрепить свою безопасность, приведя ее в соответствие со стандартами НАТО и достигнуть оперативной совместимости с Альянсом.