Чаще пить виски: Кулеба дал рецепт интеграции Украины в НАТО

Вице-премьер Дмитрий Кулеба высказался по поводу интеграции Украины в НАТО / ВВС

Для интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора, украинские военные должны налаживать неформальное общение с коллегами из НАТО, заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски со своими коллегами из стран НАТО, чем другие алкогольные напитки с коллегами из стран за пределами Альянса", - подчеркнул он в интервью Европейской правде.

Вице-премьер также считает, что, двигаясь к членству в НАТО, Украине прежде всего нужно укрепить свою безопасность, приведя ее в соответствие со стандартами НАТО и достигнуть оперативной совместимости с Альянсом.

"Эта совместимость должна быть глубокой и касаться не только каких-то процессов военного управления или стандартов вооружения", - отметил он.

Кулеба добавил, что наиболее проблемными реформами в контексте сближения с НАТО являются реформы сектора безопасности и обороны.

Напомним, в рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и пригласил его с визитом в Украину.