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"Сами предложат": Кулеба обьяснил, как Украине стать членом ЕС

27 сентября 2019, 17:15

Для того, чтобы вступить в ЕС, украинцам нужно перестать быть частью "русского мира", считает Дмитрий Кулеба.

МИД, Украина, Евросоюз
Евросоюз сам предложит членство Украине, уверен Дмитрий Кулеба / ZN.UA

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что в Евросоюзе сами предложат Украине членство, однако для этого нужно будет перестать быть частью "русского мира".

Кулеба в интервью Европейской правде заявил, что Украина способна достичь полного соответствия критериям членства в ЕС, и останавливаться на ассоциации не планирует.

"Мы идем к членству в ЕС, даже если сам Евросоюз еще над этим и не задумывается", - подчеркнул он.

Однако, сейчас, по словам Кулебы, ЕС не может дать Украине конкретную фразу о перспективе членства.

"Но вижу возможность привязать нас друг к другу еще крепче, после чего Евросоюзу будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины. Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство", - считает Кулеба.

Чтобы инициатива о членстве была подала со стороны Евросоюза, Украине нужно стать для ЕС "своими".

"Нас в то же самое время воспринимали как часть "русского мира". Вот это нужно изменить! Нас должны перестать так воспринимать. Для этого нужно самим перестать быть частью "русского мира". И именно этим мы сейчас занимаемся. Надо выйти из политической сферы интересов (России. – ред.), прекратить метаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет. Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания надо прекратить", - считает вице-премьер-министр.

Ранее Дмитрий Кулеба дал рецепт интеграции Украины в НАТО.

Евросоюз Дмитрий Кулеба Украина
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