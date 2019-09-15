"Мы движемся в ЕС, а ЕС должен идти к нам": Кулеба громогласно озвучил курс Украины

Дмитрий Кулеба подтвердил курс Украины на ЕС / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который ранее рассказал, как Киев намерен решать проблемы с Венгрией, во всеуслышание заявил, что Украина по-прежнему движется в Евросоюз.

При этом Кулеба обратил внимание на то, что Евросооюз тоже должен продолжать идти навстречу украинским стремлениям.

"Сегодня многие спрашивали как я вижу евроинтеграцию. Мой ответ: интеграция в Евросоюз является безусловным курсом. Но и ЕС должен продолжать идти навстречу нам, а не ждать нас на конечной остановке. И есть у нас общая тема, что уже вскоре покажет настроения обеих сторон: промышленный безвиз", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Кроме того, вице-премьер-министр уточнил, что в настоящее время Верховная Рада Украины и Кабинет министров выполняют "домашнюю работу в этой сфере".

"Ожидаем, что ЕС поддержит нас и сделает свою работу. Улучшенный доступ украинских промтоваров на рынок ЕС сделает нашу экономику более сильной, выгодный нашим производителями и теснее привязывает экономику к рынку ЕС", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Евросоюз продлил санкции против РФ из-за агрессии в Украине. "Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающих им, на следующие шесть месяцев - до 15 марта 2020 года", - сказано в сообщении на сайте Совета ЕС.

Также ранее Украине досталось от Совета Европы за мизерный прогресс в борьбе с отмыванием денег.

Читайте такжеЗамглавы АП Пристайко очертил курс Украины в ЕС и НАТО

Также напомним, 2 июля президент Украины Владимир Зеленский в Торонто сделал важное заявление о членстве Украины в ЕС и НАТО. Он подчеркнул, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО останется неизменным.

Кроме того, Зеленский выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.