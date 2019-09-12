Евросоюз продлил санкции против РФ из-за агрессии в Украине

Ограничительные меры против РФ продлены до 15 марта 2020 года

Решением Совета Европейского Союза антироссийские санкции за нарушение суверенитета Украины продлены на ближайшие полгода - до 15 марта 2020 года.

Как говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, принято решение о продлении ограничительных мер против 170 человек и 44 компаний.

"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающих им, на следующие шесть месяцев - до 15 марта 2020 года", - сказано в сообщении на сайте Совета ЕС.

Принято решение о продлении ограничительных мер против 170 человек и 44 компаний, в частности, меры предусматривают замораживание активов и ограничения на путешествия.

Читайте такжеСМИ узнали, когда в Евросоюзе собираются продлять антироссийские санкции"Сейчас их применяют к 170 персонам и 44 организациям. Соответствующая информация, а также обоснование причин, по которым эти лица и эти организации были внесены в санкционный список, были обновлены соответствующим образом", - говорится в сообщении.

Отметим, что другими мерами, действующими в ответ на кризис в Украине, являются "экономические санкции, затрагивающие отдельные секторы российской экономики (сейчас действующие до 31 января 2020 года)" и "ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя (сейчас действующие до 23 июня 2020 года)".

Напомним, ранее в МИД Украины спрогнозировали отмену санкций против РФ.