Евросоюз продлил санкции против РФ из-за агрессии в Украине

12 сентября 2019, 15:31

Ограничительные меры против РФ продлены до 15 марта 2020 года.

санкции, Россия
Ограничительные меры против РФ продлены до 15 марта 2020 года

Решением Совета Европейского Союза антироссийские санкции за нарушение суверенитета Украины продлены на ближайшие полгода - до 15 марта 2020 года.

Как говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, принято решение о продлении ограничительных мер против 170 человек и 44 компаний.

"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающих им, на следующие шесть месяцев - до 15 марта 2020 года", - сказано в сообщении на сайте Совета ЕС.

Принято решение о продлении ограничительных мер против 170 человек и 44 компаний, в частности, меры предусматривают замораживание активов и ограничения на путешествия.

Читайте такжеСМИ узнали, когда в Евросоюзе собираются продлять антироссийские санкции"Сейчас их применяют к 170 персонам и 44 организациям. Соответствующая информация, а также обоснование причин, по которым эти лица и эти организации были внесены в санкционный список, были обновлены соответствующим образом", - говорится в сообщении.

Отметим, что другими мерами, действующими в ответ на кризис в Украине, являются "экономические санкции, затрагивающие отдельные секторы российской экономики (сейчас действующие до 31 января 2020 года)" и "ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя (сейчас действующие до 23 июня 2020 года)".

Напомним, ранее в МИД Украины спрогнозировали отмену санкций против РФ.

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Россия санкции Евросоюз Украина
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