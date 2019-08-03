В России готовы принимать очередные санкции США

В России уже подготовились к санкциям / Reuters

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов отрапортовал о подготовленности экономики РФ к новым санкциям США, которые накануне были учреждены из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям. Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям", - цитирует Силуанова ТАСС.

По словам министра, Кремлю заранее создал финансовую систему, которая удовлетворит потребности бюджета и предприятий. Российский чиновник полагает, что введение США очередных санкций повлияет негативным образом лишь на двусторонние отношения двух стран. Запрет на участие американских банков в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставления нерублевых кредитов правительству России, по его мнению, негативно не отразятся на экономике России.

Напомним, Госдепартамент США официально объявил ввод новых санкций против России за использование химического оружия в нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году.

Позже в РФ у российского посольства в Британии возникло много вопросов после принятия второго пакета санкций США против России из-за дела Сергея Скрипаля.