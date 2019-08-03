В России недовольны новыми санкциями США и Британии

В Кремле полагают, что западные партнеры использовали ситуацию со Скрипалем для обострения отношений с Москвой.
У российского посольства в Британии возникло много вопросов после принятия второго пакета санкций США против России из-за дела Сергея Скрипаля.
"Прежде всего, хотели бы заявить, что Великобритания так и не представила результаты официального расследования в Солсбери. Утечки в СМИ со ссылками на различные так называемые официальные источники российскую сторону абсолютно не устраивают. Ход следствия держится в строжайшем секрете от российской стороны, мировой общественности и представителей СМИ", - сообщает пресс-служба посольства на своем официальном сайте.
Посольство РФ в Лондоне также обвинило Британию в "нежелании раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность России к данному инциденту".
Не оставили российские дипломаты без внимания и действия США. Отмечается, что Вашингтон стремится "использовать прошлогоднюю инсценировку с отравлением в Великобритании бывшего британского агента и его дочери для обострения отношений с Россией".
Дипломаты отметили, что введение Бриатние и США санкций против России провоцирует немало законных вопросов к этим странам.
Напомним, Госдепартамент США официально обьявил ввод новых санкций против России за использование химического оружия в нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году.