Отравление Скрипалей: в США раскрыли детали второго пакета санкций против России

3 августа 2019, 08:58

Второй пакет санкций будет действовать минимум год.

санкции, Россия
В США рассказали, сколько будут действовать новые санкции против России

Госдепартамент США официально обьявил ввод новых санкций против России за использование химического оружия в нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter сообщила, что второй пакет санкций вступает в силу 19 августа.

"Санкции вступят в силу после публикации уведомления в Федеральном реестре, которое ожидается примерно 19 августа 2019 года, и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев. Санкции могут быть сняты только после этого 12-месячного периода, если исполнительная ветвь власти установит и удостоверит Конгресс в том, что Россия выполнила ряд условий, указанных в американском законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года", - сказано в заявлении.

/ twitter/statedeptspox

Ограничения, связанные с санкциями

Второй пакет санкций США ограничит для России нерублевое долговое финансирование американскими банками.

"Эти санкции ограничат доступ России к многосторонней банковской системе развития, рынку США для первичных выпусков не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, не выраженному в рублях долговому финансированию, а также продукции американского происхождения, которая стратегически важна для российских программ по разработке химического и биологического оружия", - говорится в документе.

Кроме того, санкции ограничат доступ РФ к многосторонней банковской системе развития и доступ к миллиардам долларов в рамках коммерческой деятельности с Соединенными Штатами.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес

Дело Скрипалей: что известно о подозреваемых

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

А британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

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