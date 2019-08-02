Отравление Скрипалей: США ввели второй пакет санкций против РФ - СМИ

2 августа 2019, 09:48

Новые американские санкции ввели, чтобы "Россия ответила за вопиющее использование химического оружия в Европе".

Санкции
США ввели новый пакет санкций против России / Reuters

В США ввели новые санкции против России за использование химического оружия в нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году.

Об этом рассказали два чиновника Politico. Новые американские санкции ввел Дональд Трамп, подписав распоряжение.

Какие именно санкции против России 2019 были введены, издание не уточняет.

Лидеры комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель и Майкл Маккол направили письмо Трампу с просьбой ввести второй пакет санкций, предусмотренный Законом о ликвидации химического и биологического оружия и военных действий.

"Закон предписал ввести второй пакет санкций в течение трех месяцев, но после нападения прошло более года. Поэтому мы настоятельно призываем вас принять немедленные меры, чтобы Россия полностью ответила за вопиющее использование химического оружия в Европе", - сказано в письме.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес

Дело Скрипалей: что известно о подозреваемых

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

А британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

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