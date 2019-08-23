В МИД спрогнозировали отмену санкций против РФ

Елена Зеркаль оценила результаты санкций против России

Украине вряд ли удастся удержать санкции против России, заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше", - подчеркнула она в интервью Интерфакс-Украина.

Вместе с тем дипломат напомнила, что антироссийские санкции в свое время помогли остановить наступление на востоке Украины, кроме того, за последние пять лет не было таких событий как Дебальцево и Иловайск.

Читайте такжеУкраина в опасности - Путин перестал бояться санкций"И это реально было достижением этих пяти лет – не было ужасного кровопролития и потерь такого количества человеческих жизней... Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию, чтобы она не ухудшилась", - пояснила она.

Вместе с тем Зеркаль признала, что санкции не принесли того результата, которого от них ожидали: "Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны нельзя... Конечно, мы бы хотели, чтобы было большее давление, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу".

Напомним, ранее бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев во время чата в Главреде оценил влияние западных санкций на экономику РФ.