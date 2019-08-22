Забирают у России будущее: экс-депутат Госдумы объяснил эффект антироссийских санкций

В РФ устали от санкций / newizv.ru

Бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев прокомментировал влияние западных санкций на экономику РФ. По его словам, краха ждать не стоит, но можно надеяться, что Кремль уйдет с Донбасса.

"Все без исключения санкции против России, вводившиеся до сих пор, сильно влияли на психологическую атмосферу в российской элите, но мало влияли на экономику здесь и сейчас. Эти ограничительные меры, скорее, отбирали у России будущее, потому что приводили к сокращению прямых иностранных инвестиций, осложняли для российских компаний выход на международные рынки и затрудняли процесс заимствований" , - сказал Пономарев во время чата на Главреде.

По его словам, в условиях высокого уровня сырьевой зависимости российской экономики какого-то непосредственного результата сегодня санкции не приносили и не принесут в будущем.

"То есть краха российской экономики от этих санкций ожидать не приходится", - считает экс-депутат.

Он уточнил, что главное значение любых санкций – это воздействие на конкретных людей, относящихся к российской политической и экономической верхушке.

"В принципе, мы видим уже сейчас, что усталость от этих санкций в Москве довольно велика, и это может послужить важным фактором, который поспособствует уходу России с Донбасса. Но это всегда будет только одним из факторов, но никогда – единственным", - резюмировал он.

Читайте такжеУкраина в опасности - Путин перестал бояться санкцийНапомним, 3 августа 2019 года Госдепартамент США официально обьявил о введении санкций против России за использование химического оружия в нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году. Позже Министерство финансов США также заявило, что вводит дополнительные антироссийские санкции в рамках мероприятий, предусмотренных законом о контроле и ликвидации химического и биологического оружия.