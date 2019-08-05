Минфин США вводит дополнительные санкции против России

Ранее Госдеп США официально объявил о введении новых санкций против РФ / politeka.net

Министерство финансов США вводит дополнительные антироссийские санкции в рамках мероприятий, предусмотренных законом о контроле и ликвидации химического и биологического оружия.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для введения санкций в действие Управление по контролю за иностранными активами Минфина США издало отдельное распоряжение, касающееся России. Документ запрещает американским банкам участвовать в первичном рынке российских суверенных облигаций, выпускаемых в иностранной валюте, а также выдавать кредиты в иностранной валюте под залог российских суверенных облигаций.

Распоряжение вступит в действие 26 августа 2019 года.

В Минфине также заверили, что правительство США будет противодействовать возможным попыткам оказания финансовой помощи России со стороны международных банков развития.

Читайте такжеОтравление Скрипалей: в США раскрыли детали второго пакета санкций против РоссииНапомним, ранее Госдепартамент США официально объявил о введении новых санкций против России за использование химического оружия в нападении в Великобритании на российского двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году.

В российском посольстве в Британии заявили, что Вашингтон стремится "использовать прошлогоднюю инсценировку с отравлением в Великобритании бывшего британского агента и его дочери для обострения отношений с Россией".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.