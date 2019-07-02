Зеленский в Торонто сделал важное заявление о членстве Украины в ЕС и НАТО

Зеленский встретился с Христей Фриланд / president.gov.ua

2 июля, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский в ходе первого официального визита в Канаду переговорил в Торонто с главой МИД этой страны Христей Фриланд.

По информации пресс-службы гаранта, Владимир Зеленский подчеркнул, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО останется неизменным.

Кроме того, Зеленский выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.

Читайте такжеЗеленский в Канаде: почему это важно и какие его ждут проблемыТакже украинский президент поблагодарил Канаду за последовательную и всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности Большой семерки и ООН.

"Владимир Зеленский и Христя Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прилетел на землю Канады ради встреч с Трюдо и Волкером.

Также ранее сообщалось, глава МИД Украины Павел Климкин не едет в Канаду с Зеленским.