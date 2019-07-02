Зеленский прилетел на землю Канады ради встреч с Трюдо и Волкером - опубликованы фото

Владимир Зеленский в Канаде / Офис президента / Facebook

Утром во вторник, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл с официальным визитом в Канаду.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Офиса президента в социальной сети Facebook.

На 2 июля Владимир Зеленский проведет несколько встреч на высшем уровне − с главой МИД Канады Христей Фриланд, премьер-министром страны Джастином Трюдо, спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской, а также руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады.

Кроме того, президент Зеленский будет участвовать в церемонии памяти жертв Голодомора 1932-1933, а также других официальных мероприятиях.

Владимир Зеленский в Канаде / Facebook

Напомним, ранее Владимир Зеленский совершил официальный визит в Берлин, где провел встречу с главой Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле, а также встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.