Вице-премьер сообщил, как Киев намерен решать проблемы с Венгрией

Дмитрий Кулеба / Facebook политика

И официальный Киев, и официальный Будапешт строго блюдут интересы своих стран, и в значительной степени они совпадают.

С таким заявлением вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает агентство Укринформ.

"Мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши "красные линии", защищая наш национальный интерес. Это ключевое", − подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее министр внешней торговли и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о мотивации для Будапешта по пропуску Украины в НАТО. До этого он делился деталями плана получения Венгрией российского газа в обход Украины.